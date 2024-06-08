“زيادة 700 ألف قبل عيد الأضحى”!.. وزارة المالية تزف خبر سار لجميع متقاعدي العراق.. الزيادات بالكوم وألف مبرووك

أقرت وزارة المالية العراقية، جدول الموازنة الجديدة بما تشمل رواتب المتقاعدين، بعد تقديم طلب من قبل وزارة العمل حول رفع الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الدولة إلى 700 ألف دينار عراقي بعد أن كان 500 ألف دينار عراقي، ويأتي هذا القرار قبل قدوم عيد الأضحى، ليتم العمل جاهدين عليه حتى يقوموا بتنفيذه في أقرب وقت، مع العلم أن حكومة العراق حريصة على تقديم كل سُبل الدعم إلى مواطنيها في صورة زيادة لرواتبهم ورفع الحد الأدنى لمستحقاتهم المالية.

قرار رفع زيادة رواتب المتقاعدين

وضمن هذا القرار الذي ينص على رفع الحد الأدنى في رواتب المتقاعدين إلى 700 ألف دينار عراقي، خاصة في ظل هذه الفترة الجارية التي يزداد بها متطلبات المواطنين واحتياجاتهم المعيشية، بالإضافة إلى أن هذه الزيادة ستسهم بشكل كبير في تخفيف العبء الاقتصادي عن مواطني دولة العراق، وجاري العمل على تطبيق هذا القرار، لكن إلى الأن لم يتم الإعلان عن الموعد المحدد للعمل بهذا القرار، ومن المتوقع صدوره في الفترة المقبلة.

خطوات الإستعلام عن رواتب المتقاعدين

بعد ان تعرفنا معًا على كافة التفاصيل الخاصة برفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين لـ 700 ألف دينار عراقي، أصبح بإمكان جميع مستفيدي هذه الرواتب، الإستعلام عن مستحقاتهم المالية، وفقًا للخطوات المنصوص عليها:-