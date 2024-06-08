طريقة تسديد فاتورة الهاتف في الكويت 2024 عبر موقع وزارة الإتصالات الكويتية

أطلقت وزارة الاتصالات الكويتية، خدمة الاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي والعمل سدادها إلكترونية، مما تُسهل الوزارة على جميع المستخدمين في إنهاء الخدمات والإجراءات الخاصة بهم إلكترونيًا، دون الذهاب إلى أي مكان، في سبيل توفير الوقت والجهد اللازم على كافة المستخدمين في دولة الكويت، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

الإستعلام عن فاتورة الهاتف الثابث بالكويت

وهناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن فاتورة الهاتف الثابت في دولة الكويت، وفقًا للأتي:-

يُرجى الإنتقال إلى موقع وزارة الإتصالات.

ثم يتم تسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات.

مع اختيار خدمة “معرفة الفواتير”.

ليتم إدخال رقم الأرضي وكذلك رقم السجل التجاري.

التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

الضغط في النهاية على زر “بحث”.

حتى تتمكن من عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالفاتورة.

كيفية سداد فاتورة الهاتف الثابت

أما عن خطوات القيام بتسديد فاتورة الهاتف الثابت داخل دولة الكويت، دون الذهاب إلى مقر هيئة الإتصالات، وفقًا للإجراءات الأتيه:-