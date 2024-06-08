يتري مجموع ابنك هيدخلوا ايه!!.. كافة التفاصيل عن تنسيق الثانوية العامة 2024-2025 جميع المحافظات

تنسيق الثانوية العامة عام 2025 من الموضوعات التي يبحث عنها الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في الوقت الحالي، خاصة بعد بدء إعلان نتائج الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات المصرية، ويرغب العديد من طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي في معرفة مؤشرات القبول بالصف الأول الثانوي، نظرا لأهمية الثانوية العامة كحلم للجميع بالإضافة إلى ذلك هناك من يرغب في معرفة الأوراق المطلوبة عند التوجه إلى المدرسة وتسليم البيانات الخاصة بهم، ومن خلال موقع البديل سنوفر لكم جميع هذه التفاصيل.

تنسيق الثانوية العامة 2024

أعلن مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم أنه يتوقع أن يكون تنسيق الثانوية العامة تنسيق الثانوية العامة 2024 كما يلي:

تنسيق الثانويه العامة بمحافظة الإسكندرية هو 225 درجة.

238 درجة هو معدل القبول في الثانوية العامة بمحافظة الشرقية.

وصل تنسيق الثانوية العامة في محافظة الجيزة إلى 218 درجة.

تنسيق الثانوية العامة في محافظة المنيا هذا العام هو 230 درجة.

وصل مجموع تنسيق الثانوية العامه في محافظة أسيوط إلى 240 درجة.

240 درجة هو معيار القبول في الثانوية العامة في محافظة القليوبية.

وصل عدد درجات قبول الثانوية العامه في محافظة الغربية إلى 236 درجة.

بلغ تنسيق الثانوية العامه بمحافظة المنوفية 230 درجة.

تنسيق الثانوية العامه في محافظة الإسماعيلية هو 230 درجة.

المستندات اللازمة للتسجيل في المدارس الثانوية العامة

تم شرح جميع المستندات اللازمة لبدء عملية التسجيل في المدارس الثانوية العامة لطلاب الشهادة الإعدادية، وهذه الأوراق تضمنت ما يلي: