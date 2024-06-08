رابط تجديد البطاقة الذهبية في الجزائر 2024 على eccp.poste.dz.. بخطوات سهلة

أطلقت هيئة البريد الجزائرية، البطاقة الذهبية في جميع ولاياتها من أجل العمل على استخراجها وتجديدها من وقت إلى أخر، بالإضافة إلى أن هذه البطاقة تضم عدد كبير من الخدمات والمهام التي يحتاج إليه جميع المواطنين في الدولة، بالإضافة إلى أن ذلك يأتي بتسهيلات كُبرى من قبل الحكومة الجزائرية، ويمكن العمل على استخراجها وتجديدها إلكترونيًا، كما سنوضحه لكم في السطور التالية، حتى يتعرف عليه جميع المواطنين في دولة الجزائر.

خطوات تجديد البطاقة الذهبية بالجزائر

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم العمل على تجديد البطاقة الذهبية في جميع ولايات الجزائر، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع البريد الجزائري عبر الإنترنت.

لتقوم بتسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بإصدار البطاقة الذهبية.

ليتم تدوين جميع المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

إرفاق المستندات المعنية بطلب القبول في عملية تجديد البطاقة الذهبية.

التأكد من صحة البيانات والوثائق المرفقة.

ليتم الضغط في النهاية على زر “تأكيد”.

ما هي شروط البطاقة الذهبية بالجزائر؟

وحدد البريد الجزائري، بعض الشروط الهامة التي تضمن القيام بإصدار البطاقة الذهبية داخل ولايات الجزائر، وفقًا للأتي:-