“نَتيجتكـ هٌــنا” نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية ٢٠٢٤ ترم ثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية ٢٠٢٤ ترم الثاني من بين أهم النتائج التي يبحث عنها الطلاب وأولياء الأمور على مستوى محافظات مصر، وهذا بعد أن انتهى الطلاب من الامتحانات التي جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية ٢٠٢٤ إلكترونيًا بعد انتهاء الكنترولات من أعمال تصحيح الامتحانات والانتهاء من تدقيق الدرجات ورصدها، فيما يلي نكشف عن تفاصيل اعتماد النتيجة وخطوات الاستعلام عنها لجميع الطلبة والطالبات.

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية ٢٠٢٤ ترم ثاني

بعد طول انتظار وترقب كبير من جانب الطلاب وأولياء الأمور لظهور نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية ٢٠٢٤ ترم ثاني تم اعتماد النتيجة رسمياً من جانب الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، ويتم الآن رفع النتائج عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية ليتمكن الطلبة والطالبات من الاستعلام عنها بكل سهولة، ومن الجدير بالذكر ان توزيع درجات الامتحانات على جميع المواد كالآتي:-

أصول الدين 100 درجة.

اللغة العربية 100 درجة.

الرياضيات 60 درجة.

الفقه 50 درجة.

القرآن الكريم 40 درجة.

الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

العلوم 40 درجة.

بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس الشهادة الإعدادية 2024

تم فتح رابط بوابة الأزهر الإلكترونية وإضافة نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية ٢٠٢٤ والشهادة الابتدائية الترم الثاني عبر الموقع، وذلك حيث لوحظ وجود تبويب به النتائج، ويمكن للطلاب الاستعلام من خلال الخطوات التالية:-