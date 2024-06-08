بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية ٢٠٢٤ الترم الثاني “ظهرت الآن” عبر natiga.azhar.eg

يرغب أولياء الأمور والطلاب في التعرف على نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية ٢٠٢٤ التر الثاني والتي من المقرر الإعلان عنها بالساعات المقبلة، وهذا بعد أن يقوم وكيل الأزهر الشريف باعتماد النتيجة رسميًا، ليتم رفع النتيجة على شبكة الإنترنت على بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، نتابع معكم في السطور المقبلة للتعرف على خطوات استعلام النتيجة بكل سهولة.

نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية ٢٠٢٤ الترم الثاني

تم اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية ٢٠٢٤ الترم الثاني رسمياً من جانب الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف وذلك بعد الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بتصحيح كراسات إجابة الطلاب والمراجعة ورصد الدرجات، وتجدر الإشارة إلى أن مجموع درجات مادة القرآن الكريم يبلغ 50 درجة، وهو نفس الحال في مادة اللغة العربية ومادة الرياضيات، ومادة التربية الإسلامية، فيما يبلغ مجموع درجات مادة الدراسات الاجتماعية 25 درجة، وهي نفس مجموع درجات مادة العلوم، ومادة اللغة الإنجليزية، فيما يأتي المجموع النهائي لنتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بعدد درجات 275 درجة.

بوابة الازهر الالكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الأزهرية 2024

أصبح الآن بإمكان جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية ٢٠٢٤ الترم الثاني والاعدادية برقم جلوس الطالب فقط عن طريق الخطوات البسيطة التالية:-