لينك نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول جميع المحافظات العراقية PDF بالاسم والرقم الامتحاني عبر موقع نتائجنا الوزاري

في الأيام المقبلة من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول في العراق وهذا بعد الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة وبعد الانتهاء من التدقيق لدرجات طلاب الثالث المتوسط في العراق للدور الأول، حيث كان الطلاب قد انتهوا من أداء الامتحانات منذ يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024، وإليكم التفاصيل.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول

منذ انتهاء الامتحانات بشكل رسمي والجميع من الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم يبحثون عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول بعموم المحافظات العراقية ليعرفوا الموعد المحدد لظهورها رسمياً، ومن جانبها أشارت وزارة التربية العراقية في تصريحات للمتحدث الرسمي أن أعمال التصحيح قد بدأت بالفعل وجاري العمل على التدقيق والمراجعة ورصد درجات الطلاب وفور الانتهاء منها مباشرة سيتم إعلان النتائج للطلاب في أسرع وقت ممكن، وأكد على أن النتائج ستكون متاحه للطلاب بعد عيد الأضحى، وتم الإشارة إلى أن الطلاب الذي سيحصلون على 45 درجة سيتم رفع نتائجهم لخمسة درجات إضافية للحصول على 50 درجة والنجاح في المادة.

لينك نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول موقع نتائجنا الوزاري

سوف يتم رفع كشوفات نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الاول على موقع وزارة التربية العراقية بعد انتهاء الجهات المختصة من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد وكذلك يتم عرض النتائج من خلال موقع نتائجنا الوزاري، ويمكنكم استخراجها بكل سهولة من خلال الخطوات التالية:-