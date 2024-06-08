اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة عموم المحافظات.. بشرى سارة

يمكنك الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة في عموم محافظات العراق، ومن بين الجهود التي تبذلها وزارة التضامن الاجتماعي في دولة العراق لتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين، تأتي خدمة الدعم المقدم للفئات الاجتماعية المعروفة باسم المشمولين، يتم منح هذه الفئة دعماً شهرياً على شكل حبات، تصرف لكل من ينطبق عليه شروط الحصول على الدعم، وبناءً على ذلك، يعبر البعض من أفراد هذه الفئة عن رغبتهم في معرفة الأسماء التي تم منحها هذا الدعم، ويمكنهم ذلك بالاطلاع على القائمة التالية.

شروط الحصول على دعم من الرعاية الاجتماعية في العراق

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر للمتقدم للحصول على دعم المشمولين، وفيما يلي تفاصيل الشروط بشكل مفصل:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم داخل العراق.

يجب أن يكون عمر المتقدم بين 16 و60 عامًا.

يجب أن تكون كافة أفراد الأسرة حاملين للجنسية العراقية ليكون المتقدم مستحقًا للدعم.

إذا كانت الزوجة تعول أطفالًا والزوج متوفيًا، فإنها تكون مستحقة للدعم.

هذه الشروط تعد ضرورية لتأهيل المتقدمين للحصول على الدعم المالي المقدم لفئة المشمولين من قبل وزارة التضامن الاجتماعي في العراق.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة

كما ذكرنا سابقاً، تقدم وزارة التضامن الاجتماعي في دولة العراق دعماً للمواطنين المستحقين، حيث ينتظر هؤلاء صدور الأسماء التي ستحصل على هذا الدعم بناءً على الطلبات المقدمة للوزارة، تسعى الوزارة باستمرار للتأكد من توجيه الدعم للفئات المستحقة، وقد أعلنت عن اقتراب الإعلان عن أسماء المستحقين في الساعات القادمة، برنامج الرعاية الاقتصادية هذا، الذي أنشأته وزارة التضامن العراقية، يعتبر من أفضل البرامج التي تهدف إلى تقديم الدعم لفئة محدودي الدخل في الدولة، وتسعى بشكل أساسي لتوفير الرعاية الاقتصادية الشاملة لهذه الفئة، للاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة تابع كالتالي: