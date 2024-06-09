“كلمة سر القفز بواسطة المظلة من أعلى SKYDIVE“ كلمات سر لعبة جاتا GTA ANDREAS Grand اللعبة هتتغير 180 درجة

يبحث مستخدمي لعبة جاتا عن أشهر وأفضل كلمات السر الموجودة باللعبة، والتي يمكن استخدامها للاستمتاع بالعديد من الأدوات والمعدات والأسلحة والسيارات والملابس، وكل هذا يتاح فقط من خلال كلمات سر لعبة جاتا، والتي تساعد اللاعب في تحسين أدائه وإتمام المهام الموكلة إليه بشكل أسرع قبل انتهاء الوقت المحدد والتغلب على الخصم وفتح المستوى الذي يليه من اللعبة، وفي هذا المقال سنعرض أهم كلمات السر تلك.

كلمات سر لعبة جاتا GTA ANDREAS Grand

هناك عدد كبير من كلمات السر الموجودة في لعبة جاتا، ولكن يوجد بها ما يعد هو الأهم لكي يستخدمه اللاعبين، ويعد منها التالي:

كلمة سر زيادة السرعة أثناء الركض CATCHME.

كلمة سر القفز بواسطة المظلة من أعلى SKYDIVE.

كلمة سر تفجير الرصاص CENDIARY.

كلمة سر الأسلحة ذات الذخيرة غير المحدودة TOOLUP.

كلمة سر عدم الموت IN PAINKILLER.

كلمة سر خفض مستوى المطاردة LAWYERUP.

كلمة سر زيادة مستوى المطاردة FUGITIVE.

كلمة سر القبضة المتفجرة HOTHANDS.

كلمة سر تقليل سرعة الزمن DEADEYE.

كلمة سر زيادة صعوبة المهمة TURTLE.

كلمة سر زيادة سرعة السباحة GOTGILLS.

فوائد كلمات سر لعبة جاتا

تساعد كلمات السر الموجودة في لعبة جاتا على إعطاء اللاعب أسلحة وقوة غير محدودة ليتمكن من القضاء على الخصم، وهناك عدد من المزايا أيضاً، وهم كالأتي: