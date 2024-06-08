التربية الجزائرية تحدد موعد نتائج بكالوريا 2024 الجزائر وخطوات استخراج النتيجة عبر موقع الديوان

شهدت صفحات التواصل الاجتماعي بالجزائر اندفاعًا من الطلاب الباحثين عن موعد نتائج بكالوريا 2024 الجزائر، ينتظر الطلاب هذه النتائج بحماس كبير، إذ تمثل لهم لحظة مصيرية تكشف مسارات حياتهم المستقبلية، يذكر أن البحث عن النتائج أصبح أسهل بشكل ملحوظ، حيث يمكن الآن الاطلاع عليها إلكترونيًا، مما يوفر على الطلاب الوقت والجهد ويسهل الإجراءات لهم.

موعد نتائج بكالوريا 2024 الجزائر

من المقرر أن تقوم وزارة التربية الوطنية بالكشف عن نتائج امتحانات البكالوريا يوم الاثنين الموافق 15 جويلية 2024، بدءًا من الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي. سيتم الإعلان عن النتائج عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، فضلاً عن توفيرها عبر فضاء أولياء التلاميذ والرسائل النصية القصيرة SMS، ومن المتوقع بعد ذلك أن تنطلق عمليات التسجيل الجامعي مباشرة بمجرد إعلان النتائج، مما يمهد الطريق للطلاب الناجحين للاختيار والتسجيل في الجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة للعام الدراسي 2024.

خطوات الاستعلام عن نتائج بكالوريا 2024 الجزائر

يمكن الاستعلام عن نتائج بكالوريا 2024 الجزائر عن طريق موقع الديوان الوطني، وذلك باتباع الخطوات التالية: