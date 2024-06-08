سيارات GTA 6 .. أدوات وأكواد سرقة أحدث وأفضل السيارات في لعبة جاتا 6 || شفرات لعبة gta san andreas

يعتبر من أكثر الأدوات التي يحتاج إليها اللاعبين في لعبة جاتا هي السيارات بمختلف أنواعها حتى يتمكن اللاعب، أما من الهرب بشكل سريع دون أن يتم القبض عليه أو في ملاحقة العدو للقضاء عليه أو لزيادة سرعته حتى ينهي المهمة المطلوبة منه في الوقت المحدد لها، ولذلك حرصت الشركة المطورة للعبة على أن تتيح تحديث جديد في اللعبة يمكن اللاعب من سرقة السيارات وزيادة سرعتهم.

أدوات سرقة السيارات في لعبة جاتا 6

يتمكن اللاعب من سرقة السيارات أثناء أداء مهمته لتسهيل حركته أو للهرب من الأعداء، وذلك من خلال مجموعة من الأدوات التي تمكنه من ذلك وهي الآتية:

جهاز تشويش التعقب Tracker Jammer.

أداة القطع Cut Off Tool.

أداة تجاوز منع الحركة Immobilizer Bypass.

أداة فتح الأقفال Slim Jim.

أداة العتلة Crowbar.

أداة المسجل التلقائي Auto Dialer.

أداة مشغل الأقراص USB (USB Drive).

أداة السيارة كوميت R1, O, R2, Right, L1, L2, X, X, Square, R.

سيارة رابد جي تي R1, Right, Left, Right, R2, Left, Right, Square, Right, L2, L1, L1

سيارة بازارد O, O, L1, O, O, O, L1, L2, R1, Triangle, O, Triangle.

أكواد لعبة جاتا 6

كما يوجد مجموعة من الأكواد أيضاً التي قد تساعد اللاعب أثناء أداء مهمته، والتي سنذكر منها الآتي: