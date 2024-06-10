“مهمة Snow Storm” أصعب مهام لعبة جاتا GTA.. العب واستمتع

حققت لعبة جاتا منذ أن تم إصدارها لأول مرة منذ عدة سنوات ماضية نجاح كبير ونسبة مبيعات عالية جداً في كافة البلدان، وأصبح يستخدمها جميع الفئات العمرية ويحرصون على متابعة التحديثات التي تصدرها الشركة للحصول على المزيد من الاستمتاع واستكشاف اللعبة والحصول على العديد من المهام والترقي إلى المستويات الأصعب من حيث التحديات التي اقتباس اللاعب، والتي يجب عليه أن يقوم بها في وقت قياسي للفوز على المنافس، وقد عانى الكثير من اللاعبين من صعوبة المهام التي توكل عليهم وفي هذا المقال سوف نعرض أصعب تلك المهام.

ابرز مهام لعبة جاتا

يوكل لكل مستخدم من مستخدمي لعبة جاتا في كل مستوى يدخله عدد من المهام التي يطلب منه إداها وإتمامها على أكمل وجه في وقت محدد، ويختلف ذلك الوقت من مستوى إلى أخر ويجب أن ينهي اللاعب المهمة قبل المنافس الآخر له في اللعبة، وقد تكون تلك المهام الموكلة إلى اللاعب صعبة ولا يستطيع أن ينهيها بشكل سهل مما يزيد من تحدي اللاعب واستمتاعه بالمهمة.

أصعب مهام لعبة جاتا GTA

يعد من أصعب المهام التي عانى منها أغلب اللاعبين هم الآتي: