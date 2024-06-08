“ردده الآن” دعاء اليوم الثاني من ذي الحجة 1445/2024 مُستجاب بإذن الله.. مفاتيح الجنان

بالتزامن مع ثاني أيام شهر ذي الحجة المبارك ننشر لكم دعاء اليوم الثاني من ذي الحجة 1445-2024 وتجدر الإشارة إلى أن الدعاء يعد من أحب الأعمال في العشر من ذي الحجة وهي من بين الأعمال المحببة لله عز وجل حيث يأمرنا بالتجلي له والدعاء له بالكثير من الأدعية وترديدها.

دعاء اليوم الثاني من ذي الحجة

تُعد أيام العشر الأوائل من ذي الحجة من أفضل أيام السنة عند الله تعالى، حيث تضاعف فيها الحسنات وتكفر فيها السيئات وتستجاب فيها الدعوات، وتأتي أهمية دعاء اليوم الثاني من ذي الحجة أنه يومًا مباركًا يبدأ فيه الحجيج مسيرتهم من مكة المكرمة إلى منى لقضاء يوم التروية، أما عن خير الدعاء في ذلك اليوم المبارك، فهو:

اللهم يا راحم يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، يا مقيل العثرات، يا راحم المساكين، يا غافر الذنوب، يا مبدل الأحوال، يا جامع الناس ليوم الحساب، أسألك بحق هذا اليوم المبارك، وبحق حجاج بيتك العتيق، وبحق من وقف بعرفة، وبحق من طاف بالكعبة، وبحق من سعى بين الصفا والمروة، أن تغفر لي ذنوبي، وأن تقبل توبتي، وأن تصلح حالي، وأن تسخر لي الخير أينما اتجهت، وأن تبعد عني الشر أينما حل، وأن تعزني في الدنيا والآخرة، وأن تدخلني جنتك بغير حساب ولا سابقة عذاب، وأن تحشرني مع الصالحين، وأن تسعدني في الدنيا والآخرة، وأن تبعد عني هموم الدنيا ومتاعبها، وأن ترزقني من حيث لا أحتسب، وأن تبارك لي في حياتي، وأن تسخر لي كل ما يقربني إليك، وأن تبعدني عن كل ما يبعدني عنك، وأن تسعدني في الدارين، يا رب العالمين.

اللهم إني أسألك بفضلك وعظمتك وجلالك وهيبتك وجبروتك وقوتك وبأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج عنا ما نحن فيه وأن تقدر لنا الخير فيما نريده وننويه .. وأن ترزقنا من رزقك وأن تظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك.

اللهم إني أسألك مما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما استعاذ منه محمد صلى الله عليه وسلم.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

اللهم انقلني من ذل المعصية إلي عز الطاعة واكفني بحلالك عن حرامك و اغنني بفضلك عمن سواك ونور قلبي وقبري واغفر لي من الشر كلة واجمع لي الخير.

موعد عيد الأضحى 2024/1445

بعد أن تعرفنا على دعاء اليوم الثاني من ذي الحجة نوضح لكم موعد عيد الأضحى المبارك 2024/1445، حيث من المقرر أن يوافق عيد الأضحى المبارك ليوم الأحد 16 يونيو 2024 وهو أول أيام عيد الأضحى 2024/1445، على أن يمتد إلى يوم الأربعاء الموافق 19 من يونيو 2024، ويوافق يوم عرفة يوم السبت الموافق 15 من يونيو 2024.