سعر صرف 100 دولار في العراق مقابل الدينار العراقي في البورصات الرئيسية السبت 8 حزيران ٢٠٢٤

Ragabgomaa تاريخ النشر آخر تحديث تصنيف اقتصاد
سعر صرف 100 دولار في العراق مقابل الدينار العراقي في البورصات الرئيسية السبت 8 حزيران ٢٠٢٤
سعر صرف 100 دولار في العراق

تعرض الدينار العراقي لضغوطات كبيرة نتيجةً لارتفاع سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء وبورصات العراق، حيث شهدت البورصات العراقية تحركات سلبية بارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، من ناحية أخرى، ظل سعر صرف 100 دولار مستقرًا مقابل الدينار العراقي في البنك المركزي العراقي، وهو ما جعل البنك المركزي يلتزم بسياسة ثابتة في التعامل مع سعر الصرف.

سعر صرف 100 دولار في العراق

في يوم السبت الموافق 8 حزيران 2024، أعلن البنك المركزي العراقي عن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة، جاءت الأسعار كما يلي:

  • سعر البيع لمبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية: 1310 دينار عراقي لكل دولار.
  • سعر البيع لمبالغ الحوالات إلى الخارج: 1310 دينار عراقي لكل دولار.
  • سعر البيع النقدي: 1305 دينار عراقي لكل دولار.

تأتي هذه الأسعار في إطار جهود البنك المركزي العراقي للحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتعزيز الثقة في السوق المالية.

سعر صرف 100 دولار في العراق
سعر صرف 100 دولار في العراق

سعر 100 دولار في العراق اليوم في السوق السوداء

تم نشر قائمة بأسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي في بورصات العراق الرئيسية اليوم السبت 8 حزيران ٢٠٢٤، فيما بلغ سعر الدولار في البنك المركزي العراقي 131,000 دينار لكل فئة 100 دولار، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

المكانالسعر
بغداد/الكفاح145,900 دينار
بغداد/الحارثية145,950 دينار
أربيل145,900 دينار
البصرة145,900 دينار
السليمانية145,900 دينار
الموصل145,900 دينار
دهوك145,850 دينار

يلاحظ أن هذه الأسعار قابلة للتغيير وقد تتأثر بالعوامل الاقتصادية والسياسية المحلية والدولية، لذلك يشير الخبراء إلى أهمية متابعة تطورات السوق بانتظام لضمان اتخاذ القرارات المالية الصائبة.

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معلومات الكاتب
Ragabgomaa

مهندس ميكانيكا، أعمل لدى شركة حكومية، مهتم بالدراسات الإسلامية، وأحب تطوير الذات.

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