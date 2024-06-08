معايير نظام الترقية الجديد 1445 وزارة العمل السعودية

نظام الترقية هو أحد الأنظمة التي وضعتها حكومة المملكة العربية السعودية عام 1445 وذلك حتى تحقق التكافؤ والمساواة بين جميع الموظفين الحكوميين، وحتى تجبرهم على الالتزام بالقيام بواجباتهم ومهامهم الوظيفية، والتي تفرضها عليهم وظيفتهم، وتحفظ لكل موظف حقوقه وذلك تبعاً للتحديثات الجديدة التي قامت الدولة بعملها في نظام الخدمة المدنية الجديد تم وضع هذا النظام بسبب حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على إعطاء كل شخص حقه وارتقائه الوظيفي إلى وظيفة أو مكانة أفضل من التي هو عليها.

معايير نظام الترقية الجديد 1445

أكدت وزارة الموارد البشرية في المملكة على ضرورة تنفيذ بعض المعايير والاساسيات، التي تم وضعها لنظام الترقية الجديد حتى يتم تكافؤ الفرص بين جميع العاملين، وجاء ذلك من باب تحقيق العدل والمساواة في الحقوق الوظيفية، ويتم ذلك عن طريق اختيار لجنة ممثلة من ثلاثة أعضاء يكون مؤهلين باختيار مجموعة من الاعضاء الذين سوف يتم تحميلهم عملية اختيار ومراقبة الموظفين الذين يعملون في المؤسسات المختلفة حتى يتم ترقيتهم إلى وظائف أعلى، وتتمثل هذه المعايير فيما يلي: