طريقة عمل المافن الحادق بالجبن والزيتون لفطار يوم العيد وبطريقة سهلة

المافن الحادق هو أكلة أمريكية لكن ازداد الإقبال عليها في الفترة الأخيرة من قبل العرب والمصريين بشكل خاص، وتعد أكلة المافن وجبة خفيفة يمكن استبدال السندويتشات بها أو يمكن تناولها في فسحة المدرسة أو العمل وهي تقدم بشكلين حادق وحلو، وتتميز خطوات تحضير المافن الحادق بكونها سهلة وسريعة مما يجعل الكثير من ربات البيوت الراغبات في تجديد نوعية الطعام يقبلون على تجربتها، بالإضافة إلى حب الأطفال لهذه الوجبة اللذيذة.

مكونات المافن الحادق

المافن الحادق يحتوي على الكثير من النشويات كالدقيق والسكر بالإضافة إلى البروتين الموجود في البيض مما يجعله وجبة مشبعة ومقاديره كالتالي:

بيضة.

نصف كوب زبادي 120 ملي.

نصف كوب حليب 120 ملي.

ربع كوب زبدة سائحة او زيت 60 جرام.

كوب ونصف دقيق 190 جرام.

كوبين جبنة 200 جرام.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقتين صغيرتين بيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

فلفل أسود.

للوجه جبنة مودزريلا ورشة فلفل أسود وبابريكا وزيتون اسود.

طريقة عمل المافن الحادق

تتميز خطوات تحضير المافن الحادق بالسهولة والسرعة وهي كالتالي: