حصرياا.. شاهد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 164 عبر القنوات الناقلة بجودة FHD

يبحث كثير من محبي المسلسلات التاريخية عن مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 164 حيث يعتبر المسلسل التاريخي من أهم وأكبر الأعمال التركية الشهيرة التي يهتم بها شريحة كبيرة من الجمهور في أنحاء الوطن العربي وعلى الرغم من وصول المسلسل التاريخي إلى الموسم الخامس إلا أن الجمهور مازال يترقب موعد عرض الحلقات بشكل أسبوعي وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول المسلسل التركي الشهير.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 164

يعرض المسلسل التركي مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 164 بشكل أسبوعي على الشاشات التركية ليعرض في اليوم التالي على العديد من القنوات العربية بشكل مدبلج وبأعلى جودة ويتناول المسلسل الشهير قصة مؤسس الدولة التركية القائد عثمان أرطغرل وهذا ما يجعل له مكانة خاصة لدى العديد من المشاهدين في الوطن العربي.

تردد قناة الفجر الجزائرية

تتنافس كثير من الشاشات العربية على عرض المسلسل التركي حيث انه يمتلك قاعدة جمهورية كبيرة في الوطن العربي وفي تركيا ويبحث المشاهدون باستمرار عن تردد القنوات الناقلة للمسلسل ومن أهم تلك القنوات قناة الفجر الجزائرية حيث تعرض المسلسل بشكل مدبلج ولهذا تمتلك القناة قاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي ويمكن متابعة العمل الدرامي عبر التردد التالي:

التردد: 11034

معدل الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 5000

معامل تصحيح الخطأ ¾

القمر الصناعي : نايل سات

الجودة : HD

تردد قناة Atv التركية

يعرض المسلسل على شاشات القناة التركية كل أسبوع في مساء يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت تركيا ويمكن متابعة المسلسل عبر التردد التالي: