“أم علي في 10 دقائق” ألذ و أسهل الحلويات المصرية كريمية زي المطاعم وازاي تظبط معاكي زي بتاعة بره وأحلي

تعتبر وصفة أم علي من أجمل الحلويات التقليدية، التي يعشقها الجميع، وتتميز بطعمها الشهي وسهولة تحضيرها، تعد أم علي من الحلويات المغذية التي تعطي طاقة للجسم بفضل مكوناتها المفيدة، يمكن تحضيرها في المناسبات والأعياد، وتزيينها بالمكسرات، الآيس كريم، أو القشطة. في هذا المقال، سنتعرف على طريقة عمل أم علي بالمكسرات بكل سهولة.

أم علي بالمكسرات في الفرن في 10 دقائق

تحضير أم علي بالمكسرات في 10 دقائق فقط، تعد «أم علي» من الحلويات التقليدية الشهيرة والمحبوبة في العالم العربي، وتتميز بسهولة تحضيرها وقيمتها الغذائية العالية، حيث تحتوي على مجموعة متنوعة من المعادن، والبروتينات، والسعرات الحرارية، والسكريات، والكربوهيدرات، نستعرض طريقة تحضير أم علي بالمكسرات، بطريقة سهلة وسريعة.

طريقة عمل أم علي بالمكسرات

إذا كنتِ ترغبين في تحضير حلوى سهلة وسريعة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

المكونات:

– عبوة من عجينة الجلاش

– كأس من الحليب الطازج

– كأس من القشطة

– نصف كأس من السكر الأبيض

– ربع كأس من الماء

– ربع كوب من الزبدة الطرية

– كأس من المكسرات المشكلة (اللوز، الجوز، الكاجو، والفستق الحلبي)

– نصف كأس من الزبيب

– ربع كأس من جوز الهند المبشور

– ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

طريقة التحضير:

يمكن تحضير وصفة أم علي في المنزل بكل سهولة باتباع الخطوات الآتية:

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

قطعي عجينة الجلاش إلى مربعات متوسطة الحجم، ثم رصيها في صينية فرن.

في وعاء، اخلطي الحليب والقشطة والسكر والماء والزبدة حتى يتجانسوا، ثم ارفعي الخليط على نار متوسطة حتى يغلي.

اسكبي الخليط الساخن فوق قطع الجلاش في الصينية، ثم رشي المكسرات والزبيب وجوز الهند والقرفة على الوجه.

ضعي الصينية في الفرن لمدة 30-40 دقيقة أو حتى يصبح الوجه ذهبيا.

اتركي أم علي تبرد قليلا قبل التقديم. يمكن استخدام عجينة الباف بدلا من الجلاش وإضافة المزيد من المكسرات أو الزبيب حسب الرغبة لتزيين الطبق، يمكنك إضافة الكريمة المخفوقة أو القشطة.

التقديم:

قدمي أم علي ساخنة، ويمكنك تزيينها بالمزيد من المكسرات، أو إضافة آيس كريم، أو قشطة، على الوجه لإضفاء لمسة إضافية من النكهة، تعد هذه الوصفة من الحلويات المثالية التي يمكن تحضيرها بسرعة وسهولة لتستمتعي بها مع عائلتك في أي وقت، وخاصة في المناسبات الخاصة والأعياد.