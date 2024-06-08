عالم أطفال يجنن ومتعة بلا حدود.. لما تنزل تردد قناة MPC3 للأطفال الجديد 2024

إذا كنت تبحث عن التميز والتنوع لأولادك، فإن قناة MPC3 للأطفال تعد واحدة من أبرز وأهم القنوات الموجهة للأطفال في مختلف أنحاء العالم العربي، حيث تقدم القناة محتوى مميزًا يجمع بين الترفيه والتعليم، بالإضافة إلى ذلك تسعى أيضاً القناة إلى تنمية كافة المهارات لدى الأطفال، والعمل على تعزيز القيم الإيجابية لديهم من خلال برامجها المتنوعة والمختلفة والممتعة.

التردد الخاص بقناة MPC3 للأطفال

للاستمتاع بمشاهدة قناة MPC3 للأطفال، يمكن ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

– على القمر الصناعي: نايل سات (التردد: 11938 – الاستقطاب: أفقي (H) – معدل الترميز: 27500 – معدل تصحيح الخطأ: 5/6)

المحتوى المتميز على قناة MPC3 للأطفال

وعند تنزيل تردد القناة ستجد ان MPC3 تقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من البرامج، تلك البرامج التي تعمل على تلبية كافة احتياجات الأطفال الترفيهية والتعليمية ومنها:

الرسوم المتحركة: حيث تعرض القناة أحدث وأشهر الرسوم المتحركة العالمية والمحلية، متضمنةً مغامرات، كوميديا، وخيال علمي.

البرامج التعليمية: تهتم قناة MPC3 للأطفال بعرض برامج تعليمية تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال الفكرية والإبداعية، وتشمل مواضيع مثل العلوم، الرياضيات، واللغة.

الأغاني والأناشيد: تقدم القناة مجموعة من الأغاني والأناشيد التي تساعد الأطفال على تعلم الحروف، الأرقام، والألوان بطريقة ممتعة ومسلية.

برامج تفاعلية: تشمل برامج تفاعلية تشجع الأطفال على المشاركة والتفاعل من خلال المسابقات والألعاب التي تنمي روح التعاون والإبداع لديهم.

الأفلام العائلية: تبث القناة أفلامًا عائلية مناسبة لجميع الأعمار، تحمل قيمًا تربوية وتعليمية.

أهداف قناة MPC3 للأطفال

تهدف قناة MPC3 للأطفال إلى تقديم محتوى مميز وآمن للأطفال، يساهم في تعليمهم وتطوير مهاراتهم بطريقة مرحة ومشوقة، كما تركز القناة على تعزيز القيم الإيجابية والمهارات الحياتية لدى الأطفال من خلال برامجها المتنوعة.

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