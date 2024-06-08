الآن ظهرت.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني 2024 عبر موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي

نتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم ثاني فى محافظة المنوفية، 2024 والتى من المتوقع الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة عقب الانتهاء من اتمام الاعتماد الرسمي لنتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية من قبل محافظ الاقليم ، ومن المتوقع أن تكون النتيجة متاحة للطلاب وأولياء الأمور بحد أقصى غدا ، وسيتم الإعلان عن النتائج في جميع الإدارات التعليمية في محافظة المنوفية، مع نشر النتيجة على موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة المنوفية، وخلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تستطيع الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بكل سهولة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم ثاني فى محافظة المنوفية:

اكدت بعض المصادر الرسمية في مديريات التربية والتعليم، فى محافظة المنوفية أن عمليات المراجعة وتجهيز كشوفات النتيجة سارت وفق الخطط الموضوعة، مشيرا الى ان الإدارات التعليمية تعمل بكفاءة لضمان إعلان النتائج في الموعد المحدد، مؤكدًا إلى أنه سيتم الإعلان عن النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك عن طريق رقم الجلوس الخاص بالطالب، ويتم الاستعلام إلكتروني عبر الموقع الرسمي لبوابة التعليم الأساسي بمحافظة المنوفية، وذلك خلال الساعات القليلة القادمة عقب الانتهاء من اتمام عمليات الاعتماد الرسمي لنتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة المنوفية:

من خلال اتباع الخطوات التالية تستطيع الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة المنوفية الترم الثاني الدور الأول عبر موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي: