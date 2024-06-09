الكشوفااات ظهرت هســـه.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في عموم العراق عبر مظلتي molsa.gov.iq

ينشغل المواطنين العراقيين في الوقت الحالي بمحاولة معرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، والذي هو من برامج الرعاية التي تمت إتاحتها من قبل الحكومات العراقية، وتقوم فيه بتقديم مبلغ مالي بشكل شهري إلى فئات محددة من المواطنين وهم الذين يعدوا من الأفراد محدودي الدخل الشهري أو يتقاضون دخل شهري منخفض جداً لا يكفي لسداد جميع احتياجاتهم وتلبية رغباتهم، ولذلك تقدم الحكومات هذا الدعم لمساعدتهم في رفع مستوى معيشتهم بشكل أفضل.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في عموم العراق

أصبح بإمكان جميع الأفراد الذين قاموا بالتقديم في الدعم أن يستعلموا عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بشكل إلكتروني عبر مجموعة من الخطوات البسيطة، والتي هي كما يلي:

يقوم المستعلم بفتح موقع وزارة العمل العراقية.

ثم الدخول إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

ومنه يقوم باختيار خدمة الرعاية الاجتماعية.

بعد ذلك يتم تحديد رقم الوجبة التي قدم عليها والمحافظة التي تعد محل إقامته.

من ثم يقوم بملء بياناته الشخصية ثم يضغط على أيقونة استعلام.

بعد دقائق سيظهر ملف أسماء جميع المقبولين من المحافظة التي حددها المستعلم من قبل.

الفئات المؤهلة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

تستهدف الحكومات عدد من الفئات للاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية والتي تعد من أكثر الفئات المحتاجة، والتي هي تشتمل على الآتي: