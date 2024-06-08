الآن ظهرت.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة القليوبية الترم الثاني 2024 عبر موقع البوابة الالكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية لعام 2023-2024، الترم الثاني، والتى من المتوقع الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة، حيث تم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات للطلاب، وسيتم اعتماد النتيجة مباشرة من قبل محافظ القليوبية في القريب العاجل، وبمجرد الاعتماد، سيتم الإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل، و ستتاح نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة القليوبية للاستعلام عبر المواقع الإلكترونية الرسمية لمديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية، ويمكن للطلاب، والطالبات وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة باستخدام رقم الجلوس والاسم.

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني محافظة القليوبية:

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية لعام 2023-2024، حيث أوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أن البوابة الإلكترونية التابعة للمحافظة توفر وسيلة سهلة وميسرة للطلاب للاستعلام عن نتائجهم بعد اعتمادها من قبل المحافظ عن طريق رقم جلوس الطالب، مشيرة الى أنه تم الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بطلاب الشهادة الاعدادية فى محافظة القليوبية الترم الثاني الدور الأول للعام الدراسي الحالي، وتم رصد الدرجات ومراجعتها بعناية للتأكد من دقة النتيجة، وتم إعداد الكشوف الكاملة لنتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية، وسيتم عرضها على اللواء عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية من أجل القيام باعتماد النتيجة رسميا، حتى يتم نشرها على المواقع الإلكترونية الخاص بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية 2024:

من خلال موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة القليوبية، تستطيع الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية عن طريق اتباع الخطوات التالية: