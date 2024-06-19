الحكومة بتقولكم كفاية إجازة لحد كده|..موعد نهاية أيام اجازة العيد في مصر+تاريخ عودة البنوك والقطاع الخاص للعمل

نهاية أيام اجازة العيد في مصر، ‏بعد مرور أيام عيد الأضحى المبارك، و سوف يستمتع المصريين بإجازة طويلة نسبيًا تم تحديدها من قبل الجهات المختصة بالإضافة إلى إجازة عيد الأضحى المبارك و سوف يحصل العاملين بالدولة على إجازة إضافية بسبب العطلات الأساسية والرسمية وهي يومي الجمعة والسبت، وبناءً على تحديد موعد عيد الأضحى المبارك وكذلك وقفة عرفات أصبح عدد كبير من الموظفين والمواطنين في مختلف أنحاء الدولة يستعدون لهذا العيد الذي يمثل عيد أساسي من أعياد المسلمين.

نهاية أيام اجازة العيد في مصر

‏تم تحديد يوم وقفة عرفات وهو يوم السبت الموافق 15‏/6‏/2024 وأيضا أول أيام عيد الأضحى المبارك سوف يكون يوم 16‏/6‏/2024 وهو الموافق يوم الأحد وسوف يحصل الموظفين والعاملين في الدولة على إجازة رسمية تبدأ من يوم الجمعة 14‏/6‏/2024 لأنه عطلة رسمية وسوف تستمر أجازة عيد الأضحى‏ حتى يوم السبت الموافق 22/6/2024 أي أنه بعد انتهاء أيام عيد الأضحى الأساسية سوف يحصل الموظفين على الأجازة الأسبوعية وهي يومي السبت والجمعة، وبالتالي سوف يكون عدد أيام الإجازة تسعة أيام متتالية.

‏الأجازة الرسمية للقطاعين العام والخاص

‏بعد تصريحات مجلس الوزراء تم إعطاء الموظفين تسع أيام إجازة رسمية في عيد الأضحى المبارك، وهي أطول إجازة حصل عليها القطاعين حتى يستمتعوا بإجازة عيد الأضحى المتميزة وتم استبدال يوم السبت الموافق ليوم عرفات بيوم الخميس لاستبدال عطلة نهاية الأسبوع حتى يتم إعطاء الموظفين إجازة مدفوعة الأجر سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.