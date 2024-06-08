لبيك اللهم لبيك.. تفاصيل وخطوات التسجيل في منصة نسك الحج 1445

يعد الحج أحد أركان الإسلام الخمسة، ويمثل أعظم العبادات التي يتمنى كل مسلم القيام بها، ومع اقتراب موسم الحج لعام 1445هـ، يعتبر التسجيل لأداء فريضة الحج عبر منصة “نسك الحج” خطوة أساسية للراغبين في أداء المناسك، وفيما يلي سنستعرض خطوات التسجيل وأهم الشروط المطلوبة، بالإضافة إلى بعض التفاصيل الإضافية التي قد تهمك.

كيفية التسجيل في منصة نسك الحج

الدخول إلى المنصة: ابدأ بزيارة الموقع الرسمي لمنصة “نسك الحج” عبر الرابط المخصص (هنا).

إنشاء حساب جديد: إذا كنت مستخدمًا جديدًا، انقر على خيار “إنشاء حساب جديد”.

قم بإدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم الكامل، رقم الهوية الوطنية أو الإقامة، وتفاصيل الاتصال مثل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

تأكد من صحة البيانات المدخلة لتجنب أي مشكلات في مراحل التسجيل اللاحقة.

تفعيل الحساب: أدخل الرمز في الموقع الخاص لتفعيل حسابك.

تأكد من أن الرسائل النصية والبريد الإلكتروني المدخلين صحيحين لتفادي تأخر التفعيل.

تسجيل طلب الحج: بعد تفعيل الحساب، قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات الحساب.

اختر “تسجيل طلب حج” من القائمة الرئيسية.

أكمل نموذج الطلب بإدخال البيانات الشخصية وتفاصيل الحج المطلوبة مثل تاريخ الميلاد، الحالة الاجتماعية، واختيار المحرم (للمرأة).

اختيار الباقة المناسبة: ستظهر لك مجموعة من باقات الحج المتاحة.

قم باختيار الباقة التي تناسب احتياجاتك وميزانيتك.

تأكد من قراءة التفاصيل والشروط لكل باقة، مثل الخدمات المقدمة، أماكن الإقامة، ووسائل النقل.

رفع المستندات المطلوبة: قد تحتاج إلى رفع بعض المستندات مثل صورة جواز السفر، شهادة التطعيم، صورة شخصية، وأي وثائق أخرى تحددها المنصة.

تأكد من أن الصور واضحة والمستندات محدثة لتجنب أي تأخير في معالجة طلبك.

الدفع الإلكتروني.

تأكيد الحجز: بعد إتمام الدفع، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.

تأكد من متابعة بريدك الإلكتروني ورسائل الهاتف بانتظام للحصول على التحديثات.

ما هي شروط التسجيل في منصة نسك الحج؟

الأهلية الشرعية: يجب أن يكون المتقدم مسلمًا بالغًا عاقلًا.

يشترط على النساء وجود محرم، ويجب تسجيل بيانات المحرم أيضًا على المنصة.

الهوية الوطنية أو الإقامة: يجب أن يكون لدى المتقدم أثناء التسجيل بطاقة هوية وطنية أو إقامة سارية المفعول.

الصحة والتطعيمات: يجب أن يكون المتقدم بحالة صحية جيدة تسمح له بأداء المناسك.

تقديم شهادة تطعيم سارية ضد الأمراض المعدية.

قد تُطلب شهادات صحية إضافية بناءً على الوضع الصحي العام والإرشادات الصحية السارية وقت التسجيل.

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