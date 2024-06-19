“15% جديدة قريب أوي” النواب يوضح علاوة المعاشات الجديدة امتى+تاريخ صرف معاشات يوليو بالفيزا

‏بعد عقد جلسة مجلس النواب واتخاذ الكثير من القرارات بشأن موضوع زيادة علاوة المعاشات الجديدة لأصحاب المعاشات في مختلف المجالات سواء العامة أو العسكرية تم إصدار القرار بالموافقة على رفع قيمة العلاوات بالإضافة إلى رفع نسبة المعاش للمستحقين وهناك مجموعة من الشروط التي تم وضعها حتى يتمكن المستفيد من صرف كل الزيادات، وكانت قيمة الزيادة على المعاش حوالي 15% من القيمة الكلية ويتم صرفها بدايةً من شهر مارس.

علاوة المعاشات الجديدة

وافق مجلس النواب المصري في 12 فبراير 2024 على مشروع قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات والمعاشات لعام 2024، ويتضمن القانون العديد من الأحكام المهمة التي تخص أصحاب المعاشات:

تعجيل موعد استحقاق المعاشات المستحقة في 29 فبراير 2024 لتصبح مستحقة في 1 مارس 2024.

منح أصحاب المعاشات منحة استثنائية شهرية بقيمة 300 جنيه مصري اعتبارًا من مارس 2024.

زيادة المعاشات السنوية بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2024.

‏بناءً على هذه القرارات سوف يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي كل الزيادات المالية الناتجة عن تعجيل عملية صرف العلاوات والزيادة الجديدة على المعاشات.

‏لا يمكن إطلاقا أن يتم الحصول على العلاوة الخاصة بالمعاش التابع لعملك و العلاوة الجديدة أو الإضافة الخاصة بالمعاش.

‏في حالة وصول الموظف إلى السن الخاص بالمعاش فيمكن أن يحصل على الفرق المقرر بين العلاوة والزيادة على المعاش المفروضة من الجهة المختصة.

‏موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة

‏تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع نسبة المعاشات ووضع زيادة جديدة بقيمة 15% على قيمة المعاش لجميع المستفيدين ورفع الحد الأدنى أيضا حتى يتمكن جميع المواطنين من التصدي لظروف ارتفاع الأسعار وصعوبة المعيشة ليكون الحد الأدنى للمعاش 1300 جنيه ويكون الحد الأقصى لجميع المعاشات بعد الزيادة 10,900 جنيه وكانت بداية هذا القرار منذ يوم واحد في عام 2024.