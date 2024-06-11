خطوات تنزيل تحديث الواتس الذهبي يونيو 2024 بدون حظر رقم التليفون

تحديث الواتس الذهبي يتزايد عليه البحث من المستخدمين، حيث يعد الواتس الذهبي من أهم التطبيقات التي تساعد على التواصل بين الأشخاص، ويهدف هذا التحديث الجديد في التطبيق إلى ضمان تجربة أفضل، حيث تم إدخال العديد العديد من المزايا التكنولوجية الحديثة مثل إمكانية قراءة الرسائل بعد حذفها، لذلك تعد من أهم التطبيقات المفضلة إلى جميع الأشخاص، وسوف نتعرف على كيفية تحديث أو الواتس الذهبي في التالي.

تحديث الواتس الذهبي

يستطيع جميع الأشخاص تحديث الواتس الذهبي بكل سهولة على هواتفهم، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى تطبيق الواتس الذهبي الموجود على الهاتف.

الضغط على أيقونة الإعدادات.

الدخول إلى المحادثات.

الضغط على خانة النسخ الاحتياطي للمحادثات حتى لا يتم فقدها عند القيام بتحديث.

الذهاب إلى إعدادات الهاتف.

الضغط على خانة التطبيقات.

اختيار تطبيق الواتس.

الضغط على خانة التحديث.

انتظر حتى يتم تثبيت التحديث على الهاتف.

الضغط على خانة فتح.

فتح جميع أذونات التطبيق على الهاتف.

مميزات الواتس الذهبي

يتميز الواتس الذهبي عن الواتس العادي بالعديد من المميزات الرائعة والتي جعلته الأكثر استخدامًا من الكثير من الأشخاص، وأهم تلك المميزات كما التالي: