“لولو عامله مشاكل كتييير“ تردد قناة وناسه نايل سات Nilesat 2024.. أضبطها مجانا 100%

يرغب الكثير من الأمهات والأباء في معرفة تردد قناة وناسه الجديد، والتي من المعروف عنها أنها تقوم بتقديم محتوى خاص بالأطفال وتحرص فيه على تعليمهم القيم الحسنة وحروف اللغة العربية وحروف اللغة الإنجليزية والأرقام والعديد من الفوائد الأخرى التي يود الأهالي تعليمها لأبنائهم، بالإضافة إلى أنه يمكن للأهالي ترك أبنائهم يشاهدونها دون أن يكون هناك رقابة عليهم حيث أن قناة وناسه لا تعرض إلا كل ما يتناسب مع فئة الأطفال، وفي هذا المقال سوف نعرض الترددات الجديدة لقناة وناسه عبر كافة الأقمار الصناعية، وطريقة ضبط التردد بعد ذلك على جهاز التليفزيون.

تردد قناة وناسه

تم تحديث تردد قناة وناسه إلى الترددات الآتية وفقاً للقمر الصناعي بجودة تصل إلى HD:

على القمر الصناعي نايل سات التردد هو 11494، وبالنسبة إلى معدل الترميز هو 27500، ومعامل تصحيح الخطأ ⅚، ورمز الاستقطاب الأفقي.

على القمر الصناعي عرب سات أصبح التردد بعد التحديث هو 11594، ورمز الاستقطاب عمودي أو رأسي، بينما معدل الترميز 27500 أما معامل تصحيح الخطأ ⅚.

طريقة ضبط قناة وناسه

يمكن ضبط التردد الجديد لقناة وناسه بكل سهولة عبر إتباع مجموعة من الخطوات البسيطة والتي هي الآتية: