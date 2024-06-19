هيزيد امتى؟!.. وزارة البترول تنشر حقيقة زيادة سعر البنزين بعد العيد 2024+ميعاد اجتماع لجنة التسعير

حقيقة زيادة سعر البنزين بعد العيد من أهم ما يشغل عقل جميع المواطنين بشكل كبير الآن، حيث تم انتشار بعض الأخبار بين المواطنين عن أنباء زيادة أسعار البنزين خلال الفترة القادمة، ولم بالتزامن مع زيادة الأسعار في جميع السلع والمنتجات والغاز والكهرباء وغيرها، ولهذا يتساءل جميع المواطنين عن ما إذا كان سوف يتم رفع سعر البنزين قبل عيد الأضحى المبارك أم بعده، وسوف نوضح حقيقية زيادة أسعار البنزين في التالي.

حقيقة زيادة سعر البنزين بعد العيد

أعلنت الجهات المختصة أن المسؤول عن رفع سعر البنزين هي لجنة تسعير المواد البترولية، وذلك بعد عقد الاجتماع الذي يتم كل فترة من أجل تحديد الأسعار الجديدة للبنزين والسولار، ويذكر أنه إلى الآن لم يتم إصدار أي تصريحات بشأن رفع سعر البنزين، وفي حالة إصدار أي قرارات من لجنة التسعير سوف يتم الإعلان الرسمي من الجهة عن ذلك، مع التوضيح أن آخر تحديث في الأسعار تم منذ شهر مارس الماضي بواقع جنيه في اللتر.

موعد اجتماع لجنة التسعير المواد البترولية

سوف يتم عقد اجتماع لجنة التسعير المواد البترولية اب نهاية شهر يونيو الجاري، وذلك من أجل تحديد الأسعار الخاصة بالمواد البترولية الجديدة، حيث صرح رئيس شعبة المواد البترولية بأنه من المتوقع أن يرتفع سعر البنزين خلال اجتماع لجنة التسعير خلال الفترة القادمة، كما أنه من المتوقع أن يرتفع سعر السولار نايمة أزمة المازوت والغاز التي يعاني منها العالم الآن، حيث يعد السولار من أهم الموارد التي تدخل في العديد من المشاريع، ومن المتوقع أن تصل نسبة الزيادة إلى نحو 10% من السعر الحالي.