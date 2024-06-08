خراب مستعجل.. ارتفاع جديد في أسعار البنزين 2024 للمستهلك في مصر وفقا لقرار اللجنة الاخير

زادت معدلات البحث مؤخراً عن ارتفاع أسعار البنزين 2024 حيث يتساءل كثير من المواطنين عن التغيير في أسعار الوقود ويعتمد سعر الوقود على قرار اللجنة الخاصة بتسعير الوقود، حيث إنه تجتمع اللجنة الخاصة كل ثلاث شهور لتقرر سعر البنزين بناء على الاحتياطي العالمي للنفط والغاز، وقد شهدت أسعار البنزين في الأونة الأخيرة زيادة ملحوظة وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول التغيير الأخير في سعر البنزين في كافة المحطات.

ارتفاع أسعار البنزين 2024

شهدت محطات الوقود ارتفاع أسعار البنزين 2024 ويتساءل كثير من المواطنين عن تغير الأسعار وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول ارتفاع أسعار الوقود في مصر:

شهدت محطات الوقود في مصر اليوم السبت 8 يونيو 2024 تغييرًا حيث إنه قد وصل سعر لتر البنزين 95 بعد الزيادة إلى 13.5 جنيهًا مصريًا بعد أن كان سعره 12.5 جنيه

بلغ اليوم السبت 8 يونيو سعر السولار في مصر إلى 10 جنيه بعد أن كان قد وصل سعره إلى 8.25 جنيه مصري

وصل سعر بنزين 80 بعد الزيادة إلى 11 جنيهًا مصريًا بعد أن كان قد وصل سعره إلى 10 جنيهات مصرية

بلغ سعر لتر البنزين 92 بعد الزيادة الجديدة إلى 12.5 جنيهًا بعد أن كان قد وصل سعره إلى 11.5 جنيهًا مصريًا

أسعار السولار اليوم في مصر

قد سجل سعر السولار اليوم السبت 8يونيو في مصر نحو 10 جنيهات مصرية

سجلت سعر أسطوانة الغاز في المنازل ما يقرب إلى 100 جنيه مصري بعد أن كانت قد سجلت ما يقرب ال80 جنيهًا

وقد وصل سعر طن المازوت ما يقارب ال6 آلاف جنيه بعد أن كان قد سجل 5 آلاف جنيهًا مصريًا

وقد أكدت اللجنة الخاصة بالتسعير التلقائي للوقود عن ثبات سعر الوقود وذلك بناءً على القرار الذي قررته اللجنة في الاجتماع الاخير لها.