تحميل ملف pdf… نتائج الثالث المتوسط 2024 العراق جميع محافظات العراق موقع وزارة التربية

نتائج الثالث المتوسط 2024 العراق، مع اقتراب انتهاء اختبارات الثالث المتوسط للدور الاول للعام الدراسي 2024 في مختلف المحافظات العراقية، ارتفعت مؤشرات البحث بشكل ملحوظ عن نتائج الدور الاول للثالث المتوسط 2024 خلال الساعات القليلة الماضية يترقب أولياء الأمور والطلاب بفارغ الصبر إعلان نتائج الامتحانات، حيث يشكل هذا الأمر أهمية كبيرة لهم.

من المقرر أن يتم إعلان النتائج عبر المواقع الرسمية لوزارة التربية العراقية، بالإضافة إلى موقع “نتائجنا” الذي حصل على التصريح الرسمي لنشر نتائج الامتحانات لجميع المراحل الدراسية، بما في ذلك المراحل الاعدادية والمتوسطة والابتدائية يعتبر هذا الموقع مصدرًا موثوقًا للطلاب وأولياء الأمور للحصول على النتائج بسرعة ودقة

نتائج الثالث المتوسط 2024 العراق

فور ظهور نتائج الثالث المتوسط 2024 العراق الدور الأول يمكن للطلاب وأولياء الأمور استخراج النتائج باتباع الإجراءات التالية:

افتح المتصفح الخاص بك وانتقل إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية في العراق. بعد الوصول إلى الموقع ابحث عن خيار نتائج الاختبار واضغط عليه. ستظهر لك قائمة بخيارات النتائج اختر منها النتائج المتوسطة للسنة الثالثة. بمجرد اختيار النتائج المتوسطة انقر على خيار الجولة الأولى 2024 لعرض قائمة بالأدوار المختلفة. في الخانة المخصصة قم بإدخال رقم الامتحان الخاص بالطالب الذي ترغب في معرفة نتائجه. بعد إدخال رقم الامتحان اضغط على زر بحث للبدء في استعراض النتيجة.

نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول

بحسب مصادر موثوقة من المتوقع أن تصدر نتائج الدور الأول للشهادة المتوسطة لعام 2024 بعد عشرة أيام من انتهاء الامتحانات الوزارية أو قبل عطلة عيد الأضحى، يجدر بالذكر أن جميع طلاب الشهادة المتوسطة قد أجروا نفس الاختبارات، مما يؤهلهم للتقدم إلى المستوى التالي من الدراسة بعد اجتياز هذه المرحلة بنجاح.

بالنسبة للطلاب الذين يدرسون في المرحلة الإعدادية من المقرر أن تبدأ امتحانات الثالث المتوسط يوم 21 أيار وتستمر حتى الأربعاء 5 حزيران، تغطي هذه الاختبارات مجموعة واسعة من المناطق العراقية بما في ذلك بغداد، الأنبار، ميسان، المثنى، واسط، أربيل، دهوك، كركوك، السليمانية، القادسية، ذي قار، بابل، النجف، كربلاء، نينوى، وديالى