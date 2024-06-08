“فرصة العمر جاتلك” امتلك شقة متشطبة بـ 115 ألف جنيه فقط.. الحجز متاح في 10 محافظات!

أتاحت الحكومة المصرية إمكانية حجز وحدة سكنية في العديد من المحافظات وجدير بالذكر أن المشروع يشهد إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين، أكثر ما يتميز به المشروع هي الأسعار التنافسية التي تلبي احتياجات مختلف الفئات المجتمعية ومن هذا المنطلق حرص صندوق التنمية الحضرية على توفير مجموعة من التسهيلات في خطط الدفع والسداد.

حجز شقة في مشروع داره 2024

يوفر مشروع داره أفضل الحلول السكنية من خلال طرح وحدات متكاملة تم بنائها على معايير متميزة لتوفير حياة كريمة للمواطن، أيضًا أبرز ما يميز المشروع أنه يقع في منطقة استراتيجية قريبة من جميع المرافق الحيوية التي يحتاج إليها السكان:

وجدير بالذكر أنه لم يتم وضع أي قيود ومتطلبات للحصول على وحدة سكنية بالمشروع.

كما تم التأكيد على أنه من الممكن الحصول على وحدة حتى وإن كان المتقدم قد استفاد من المشروع سابقًا.

تم طرح الوحدات بمساحات متنوعة تصل حتى 182 متر مربع (3 غرف، 3 حمام).

يتم تسليم الوحدة في فترة لا تتخطى عامين بتشطيب سوبر لوكس.

طريقة الحجز في مشروع داره 2024

أشار صندوق التنمية الحضرية أنه في ظل الإقبال المكثف على حجز الوحدات بالمشروع حرص على توحيد المعلومات التي تخص المشروع وأيضًا طريقة حجز الوحدة: