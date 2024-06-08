“اطمن عل طفلك” استمتع بأجمل الأغاني التعليمية والترفيهية لأطفالك مع تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات!

يمكن لأطفالك الاستمتاع بأحلى وأجمل الأغاني عند تثبيت تردد طيور الجنة، حيث يعتبر هذا التردد هو الأكثر شيوعًا وذلك على مستوى الشرق الأوسط، إذ تمتلك القناة قاعدة جماهيرية كبيرة جدًا بين الأطفال وذلك بفضل أغانيها الشهيرة التي تشكل ذكرى جميلة في قلوبنا جميعًا منذ الصغر، كذلك يجب أن نذكر أنه بفضل هذه القناة نشأت أجيال على القيم والمبادئ السامية، وسوف نوضح لكم تردد تلك القناة الرائعة خلال مقالنا.

تردد طيور الجنة الجديد 2024

إذا كنت تريد تنزيل تردد طيور الجنة حتى يستمتع أطفالك بالمحتوى المميز التي تقدمة القناة على القمر الصناعي نايل سات، فإننا سوف نعرض لك المعلومات التي تساعدك في ذلك فيما يلي:

تردد القناة هو: 11274.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل الترميز هو 27500.

معامل تصويب الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

تردد طيور الجنة على عرب سات

بينما يمكنك تثبيت هذه القناة على العرب سات من خلال التالي:

تردد القناة :11310.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

برامج قناة طيور الجنة

تقدم القناة باقة متنوعة من الرسوم المتحركة والبرامج وأيضًا الأغاني الترفيهية والتعليمية للأطفال، ومن أبرز برامج القناة ما يلي:

أولًا برنامج أناشيد الأرقام.

أيضًا برنامج أناشيد الحروف.

كذلك برنامج أناشيد الألوان.

بجانب برنامج حكايات ما أحلاها.

ناهيك عن برنامج ابطال التايتنز.

بالإضافة إلى برنامج قصص الأنبياء.

كذلك برنامج بي باتل برست.

وأيضًا برنامج مرح وفرفش.

وأخيرًا برنامج عائلة عمر.

أغاني قناة طيور الجنة

يجب العلم أن قناة طيور الجنة تتميز بتقديمها العديد من الأغاني الترفيهية والتعليمية المتمثلة في التالي: