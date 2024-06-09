شروط الاستفادة من دعم ريف 1445 والمستندات المطلوبة للتسجيل

قدمت وزارة البيئة والزراعة السعودية دعم ريف للعاملين في القطاع الزراعي، بحيث توفر لهم مبالغ مالية تمكنهم من توفير احتياجاتهم الأساسية التي تساعدهم في زيادة إنتاجهم، كما أن هدفه الأساسي هو دعم العاطلين عن العمل الذين لا يملكون راتب شهري ثابت أو وظيفة ويمتلكون حرفة أو مهارة في الصناعات اليدوية أو تربية المواشي وإنتاج العسل وغيرها، ولكن يوجد بعض الشروط التي حددت لمن يرغب في التسجيل بالموقع الرسمي على المنصة، بالإضافة إلى تقديم الطلب إلكترونيا.

شروط الاستفادة من دعم ريف 1445

للاستفادة من دعم ريف يجب الالتزام ببعض الشروط، والتي حددت كالتالي:

يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما وما يزيد عن ذلك. يجب ألا يكون المتقدم موظفا بإحدى قطاعات العمل سواء كانت الحكومية أو الخاصة. مقدار الراتب الشهري الذي يتقاضاه المتقدم يجب ألا يتخطى 6000 ريالا سعوديا في الشهر وهو الحد المانع عدم امتلاك المتقدم سجلا تجاريا.

متطلبات التسجيل في دعم ريف 1445

حتى يتم قبول طلب التسجيل المرسل من المواطن السعودي للاستفادة من دعم ريف، يرجي الالتزام بهذه المعايير التالية التي أعلنت عنها وزارة البيئة والمياه والزراعة وذلك حتى يتم قبول الطلب الالكتروني، حيث تعتبر تلك المستندات توثيق للطلب: