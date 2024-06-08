هتحول فلوسك بأمان الأمان وانت مرتاح …. تحديث انستا باي الجديد INSTPAY وخدمة التحويل بين المحافظ وخواص كتيرة تانية

يتساءل العديد من المستخدمين تحديث انستا باي الجديد الذي يتيح تحويل الأموال بشكل فوري، وهذا التحديث يمكن المستخدمين من تحويل الأموال مباشرة بين بعضهم البعض باستخدام رمز الاستجابة السريع QR Code” أو رابط الدفع “Payment Link”، وفي السطور التالية سوف نوضح كيفية تحويل الأموال بشكل فوري عبر تطبيق انستا باي.

تحديث انستا باي الجديد يتيح خاصية جديدة لتحويل الأموال

الخاصية الجديدة التي طورها إنستا باي تتيح للطرف المستفيد الذي يرغب في استقبال التحويل مشاركة كود الاستجابة “QR Code” مع الطرف الآخر الذي يرغب في تحويل الأموال، وذلك كبديل عن تبادل بيانات التحويل مثل عنوان الدفع بشكل يدوي، وهذه الآلية تسهل عملية التحويل حيث يمكن للطرف المرسل قراءة كود الاستجابة السريع “QR Code” باستخدام الكاميرا كما هو معتاد، مما يجعل عملية التحويل أبسط ويقلل من احتمالات وقوع أخطاء في إدخال البيانات.

طريقة تحويل الأموال لحظيا على تطبيق انستا باي

تحتاج طريقة عمل كود الاستجابة “QR Code” إلى عدة خطوات وهي كالتالي:

وجود المرسل والمستفيد في الموقع نفسه، حيث قامت انستا باي بابتكار طريقة مشاركة رابط دفع “Payment Link” مع الشخص الذي يرغب في التحويل كبديل لمشاركة عنوان الدفع أو إدخال بيانات التحويل يدويًا.

عند ضغط المستخدم على رابط الدفع في التطبيق، يتم تلقائيًا تعبئة بيانات المستفيد من خلال الرابط وتنفيذ عملية التحويل فورًا دون الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا.

ميزة تطبيق انستا باي الجديدة

تهدف التحديثات الجديدة إلى إنشاء آليات أكثر تقدمًا لتبادل بيانات الدفع بدلًا من التبادل اليدوي بهدف تسريع إنجاز المعاملات.

تطبيق انستا باي

أصدر البنك المركزي المصري تطبيق انستا باي لتمكين التحويلات بين البنوك في الوقت الفعلي على مدار الساعة، مما يضمن الالتزام التام بجميع الضوابط الرقابية والمتطلبات الفنية، المتعلقة بأمن المعلومات وخصوصيتها وحماية حقوق العملاء.