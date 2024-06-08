كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي 2024

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أن نتائج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لم تصدر بعد، حيث تعمل الوزارة حاليًا على توفير المقابل المادي اللازم لصرف دعم الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى عملية فرز جميع المتقدمين لطلب الدعم، سنستعرض الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى التفاصيل الضرورية للاستعلام عن أسماء المشمولين عبر منصة مظلتي الإلكترونية.

والآن ما هي طرق الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية؟

رغم عدم ظهور نتائج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية حتى الآن، فإن العديد من المتقدمين يواصلون البحث عن هذه الأسماء، وفيما يلي طريقة الاستعلام عنها عند ظهور النتائج:

الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية: يمكنكم الدخول إلى منصة مظلتي من خلال الرابط المخصص للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية. النقر على خدمة الاستعلام: بعد الدخول إلى المنصة، ستجدون خدمة الاستعلام ضمن الخيارات المتاحة. كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور: يجب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحسابك على منصة مظلتي. إدخال البيانات الشخصية المطلوبة: يتعين على المستعلم إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة بدقة، بالإضافة إلى رقم الوجبة في حال ظهوره. كتابة البيانات المطلوبة من المنصة: من الضروري ملء جميع البيانات التي تطلبها المنصة، والتي قد تشمل معلومات إضافية للتحقق من الهوية. الضغط على الاستعلام: بعد إكمال جميع الخطوات السابقة، يمكنكم الضغط على زر الاستعلام للحصول على النتائج. تنزيل كشوف الأسماء: في حالة ظهور النتائج، يمكنكم تنزيل جميع كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية مباشرة من المنصة.

شروط دعم الرعاية الاجتماعية في العراق

حتى يمكنك الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، هناك عدة شروط يجب أن تتوفر لدى المتقدمين ومنها ما يلي:

الجنسية العراقية: يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم عراقي الجنسية.

حجم الأسرة: يشترط أن تكون أسرة المتقدم مكونة من 4 أفراد على الأقل.

عدم وجود أملاك أو عقارات: يجب ألا يمتلك المتقدم أي أملاك أو عقارات مسجلة باسمه في العراق.

الفئات العمرية المستحقة: الرجال ما بين 18 و60 عامًا والنساء ما بين 15 و55 عامًا.

أهمية دعم الرعاية الاجتماعية في العراق

يعد برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في العراق من البرامج الأساسية التي تهدف الحكومة من خلالها إلى تقديم العون للأسر المحتاجة والفئات الضعيفة في المجتمع، كما يهدف البرنامج إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير الاحتياجات الأساسية للعائلات التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، بما في ذلك تقديم مساعدات مالية دورية تساهم في تغطية بعض النفقات اليومية.

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