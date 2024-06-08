نتائج 3 اعدادي” link نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية بالاسم ورقم الجلوس

تعتبر نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية من أبرز الأحداث التي ينتظرها الطلاب وأسرهم بعد شهور من الجهد والتحصيل الدراسي، وتكون لحظة الإعلان عن النتائج محورية في مسيرة الطالب التعليمية حيث تدرك وزارة التربية والتعليم مدى أهمية هذه اللحظة، لذا تسعى لتقديم كافة الوسائل التي تضمن سهولة وسرعة الحصول على النتائج.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية

صرّح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن عملية تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني ما زالت جارية، مع اقتراب مرحلة رصد الدرجات استعدادًا للإعلان عنها. وأشار إلى أن النتائج ستعلن يوم الأحد القادم بعد اعتمادها من الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مع إعلان أسماء الطلاب الأوائل وتسليم النتائج للمدارس لتوزيعها على الطلاب.

استعلم نتيجة الشهادة الاعدادية الغربية

يهتم الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة موقع “فيتو نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2024” أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الغربية أنه من المقرر ظهور نتائج الطلاب خلال الساعات القليلة القادمة، فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات واعتماد النتيجة من قبل المحافظ ويتمكن الطلاب من الحصول على النتيجة بشكل إلكتروني سهل وبسيط من خلال البوابة الإلكترونية التابعة للمحافظة أو موقع نتيجة نت وجاءت خطوات الاستعلام عن النتيجة على النحو التالي: