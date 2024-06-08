لولو هتفرح كل الاطفال.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 على الأقمار الصناعية

في الوقت الحالي بدأ البحث عن تردد قناة وناسة الجديد 2024 يشهد اهتماما متزايدا من قِبل عدد كبير من المواطنين، حيث تم الإعلان عن ترددها على مختلف الأقمار الصناعية يسعى الأهالي إلى ضبط هذا التردد لأطفالهم، بهدف متابعة الأغاني و البرامج المعروضة على شاشة القناة باللغة العربية، يعتبر هذا الاهتمام جزءا من رغبتهم في تعريف أطفالهم على التقاليد والعادات الاجتماعية من خلال المحتوى الغنائي الذي يتم بثه على القناة.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

نتيجة للبحث المتكرر من قِبل العديد من المواطنين عن تردد قناة وناسة الجديد 2024 على مختلف الأقمار الصناعية، أعلنت إدارة القناة عن نية العمل على ضبط ترددها تم نشر كافة البيانات الخاصة بتردد القناة على الصفحة الرسمية للقناة عبر جميع الوسائل الرسمية لها.

تردد قناة وناسة على النايل سات هو كالتالي:

التردد: 11559.

معدل التصحيح: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

أما تردد قناة وناسة على العرب سات فيأتي على النحو التالي:

التردد: 11270.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

خطوات ضبط تردد قناة وناسة 2024

إليكم خطوات ضبط تردد قناة وناسة 2024 على الرسيفر:

ابدأ بتشغيل جهاز الاستقبال باستخدام جهاز التحكم عن بعد. اضغط على خيار الإعدادات من القائمة الرئيسية. اختر القمر الصناعي نايل سات من بين القوائم المتاحة. اختر خيار التثبيت اليدوي من القائمة. قم بادخال تردد القناة المطلوبة. أدخل معامل الاستقطاب ومعامل الترميز المناسبين. انتقل واضغط على موافق أو OK لتأكيد الإعدادات.

اختر حفظ أو Save لحفظ التغييرات التي قمت بها.

باستكمال هذه الخطوات سيتم ضبط تردد قناة وناسة 2024 بنجاح على جهاز الرسيفر الخاص بك.