تردد قناة وناسة للأطفال بعد التحديث الأخير.. استقبل الآن

حظيت قناة وناسة علي شعبية واسعة بين الأطفال، وذلك نظراً لما تقدمه من محتوى تعليمي وترفيهي في وقت واحد فهي تركز بصورة كبيرة علي البرامج التعليمية بطريقة ممتعة وجذابة، بالاضافة الى تنمية السلوكيات التعاونية والأخلاقية التي تساعد على إعداد الأطفال ليكونوا أفراداً مسؤولين ومنتجين في المستقبل، وهذا التوازن بين التعليم والترفيه هو ما جعل قناة وناسة محبوبة لدى الصغار وموضع ثقة الكبار وسط العديد من قنوات الأطفال المتنوعة.

تردد قناة وناسة

يتساءل العديد من متابعي قناة وناسة عن التردد الجديد التي اصدرته ادارة القناه وذلك حتى يتمكنوا من مشاهدة كافة البرامج التي تقوم القناه ببثها وجعل اطفالهم يستمتعون بمحتوى القناة من برامج ترفيهية وتعليمية تفيده فيمكن ضبط القناة على الاقمار الصناعية التالية:

تردد قناة وناسة على النايل سات

التردد: 11559.

معدل التصحيح: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة وناسة على العرب سات

التردد: 11270.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

الخطوات المتبعة لتثبيت تردد قناة وناسة

يوجد مجموعة من الخطوات التي يمكن اتباعها حتى يتم تثبيت تردد قناة وناسة على جهاز التلفاز الخاص بك بكل سهولة حتى تتمكن من الاستمتاع بكافة البرامج والاغاني التي تقدمها القناة وذلك من خلال الخطوات الآتية: