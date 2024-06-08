ابسط يا عم هتصرف قبل العيد.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2024 وأهم المستندات المطلوبة للاشتراك في المعاش

يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2024، إذ يُعتبر معاش تكافل وكرامة من بين أهم أنواع الدعم التي يحصل عليها العديد من المستفيدين في مصر، يتم صرف هذا المعاش في كل يوم 15 من كل شهر ميلادي، وقد قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير خدمة الاستعلام عنه، من خلال هذا المقال سنتعرف على موعد صرف معاش تكافل وكرامة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2024

بناءً على استفسار كافة المواطنين المستفيدين من معاش تكافل وكرامة حول موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2024، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد الصرف الثابت للمعاش، حيث يكون يوم 15 من كل شهر ميلادي، وبناءً على ذلك، سيتم صرف المعاش لشهر يونيو 2024 في السبت الموافق ليوم 15 يونيو، والذي سيكون يوم وقفة عرفة.

المستندات المطلوبة للاشتراك في معاش تكافل وكرامة

بعد أن تعرفنا على موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو، إليكم المستندات المطلوبة للاشتراك في معاش تكافل وكرامة:

يجب تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي توضح عنوان سكن المتقدم.

يتطلب تقديم صور شهادات الميلاد لكل أفراد الأسرة.

يجب إرفاق صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق.

في حالة الأرامل، يجب تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج.

يلزم تقديم صورة من بطاقة التموين.

يشترط تقديم بيان قيد مدرسي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 سنة.

في حالة وجود إعاقة، يتوجب إرفاق مستند من اللجان الطبية يثبت الإعاقة.

يجب تقديم صورة من شهادة الهجرة أو أي مستند يثبت الانفصال.

للأيتام، يجب إرفاق صورة من إقرار الوصاية.

في حالة سجن الأب أو الأم، يتطلب تقديم صورة من شهادة السجن.

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

إليكم خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024: