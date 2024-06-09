تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 بعد التحديث .. اضبط جهازك

تعد قناة طيور الجنة واحدة من أهم وأشهر القنوات التي تعمل على بث محتوى خاص بالأطفال داخل الوطن العربي، فتعمل قناه طيور الجنه على بث محتوى ترفيهي ممتع وجذاب للأطفال، بالاضافة الى ذلك فهي تعرض محتوى هادف وتعليمي يجعلهم يكتسبون مهارات مفيده، وان اهم ما يميز القناة عن غيرها هو نشرها لبرامج دينية اخلاقية تساعدهم في اكتساب الأخلاق الحميدة .

تردد قناة طيور الجنة

يتساءل العديد من الآباء والأمهات عن تردد قناه طيور الجنه من أجل توفيرها لأطفالهم حتى يتمكنوا من الاستمتاع بكافة البرامج التي تبثها القناة سواء كانت برامج تعليميه وترفيهيه يحبها ويفضلها كافة الأطفال فيمكن استقبال القناة علي كلا من الأقمار الصناعية الآتية:

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11274 – 11258.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب:عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

خطوات ضبط التردد الجديد لقناة طيور الجنة

أعلنت قناة طيور الجنة عن تغيير ترددها على القمر الصناعي نايل سات وذلك من أجل تحسين جودة البث والقيام بتقديم تجربة مشاهدة أفضل لكافة المتابعين، فيمكن القيام بضبط التردد الجديد للقناة على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم من خلال اتباع بعض الخطوات السهلة لضمان استمرار أطفالهم في الاستمتاع بالمحتوى الخاص بها وذلك من خلال الخطوات التالية :