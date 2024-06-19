فاضل اد ايه|…صرف معاش تكافل وكرامة بعد العيد هيكون امتى علشان ألفلوس خلصت خلاااص

صرف معاش تكافل وكرامة بعد العيد أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تحرص الوزارة على صرف المعاش قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك من أجل استطاعة جميع المواطنين من توفير كافة احتياجاتهم قبل حلول العيد، ويعد معاش تكافل إحدى برامج الدعم التي حرصت الحكومة المصرية على توفيرها لجميع التخصصات الذين لا يملكون دخل شهري ثابت بهدف توفير حياة كريمة لهم، وسوف نتعرف على موعد الصرف وكيفية الاستعلام عن المعاش في التالي.

صرف معاش تكافل وكرامة بعد العيد

أعلنت الجهات المختصة في وزارة التضامن الاجتماعي أنه سوف يتم صرف المعاش الخاص بشهر يونيو قبل منتصف الشهر وحلول عيد الأضحى المبارك، ويستطيع جميع المستفيدين صرف الدعم من أقرب ماكينة صراف آلي أو من فروع بنك ناصر الإسلامي ومكاتب البريد المصري، وقد أوضحت الجهات المسؤولة أنه يستفيد من الدعم نحو 5.2 مليون أسرة في جميع أنحاء الجمهورية.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الهيئة القومية التأمين الاجتماعي الإلكتروني.

الضغط على على قسم معاش تكافل وكرامة.

النقر على الخدمات الإلكترونية.

تحديد خدمة الاستعلام عن المعاش.

إدخال الرقم القومي المكون من أربعة عشر رقم الخاص بالمستفيد من المعاش.

النقر على خانة الاستعلام.

سيتم عرض جميع البيانات الخاصة بمستحق المعاش وموعد الصرف وقيمة المعاش وغيرها.

شروط استحقاق معاش تكافل وكرامة

توجد مجموعة من الشروط التي يلزم توفرها من أجل استحقاق معاش تكافل وكرامة، وهي كالآتي: