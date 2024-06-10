“أغاني ومرح ” عبر تردد قناة كراميش الجديد 2024

اسماء محمد تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
“أغاني ومرح ” عبر تردد قناة كراميش الجديد 2024
تردد قناة كراميش

نالت قناة كراميش شهرة واسعة في الفترة الأخيرة بين الأطفال وذلك لما تقدمه من محتوى ترفيهي يحبه كافة الأطفال وتعليمي هادف في نفس الوقت حيث تركز القناة على البرامج التي تساعد الأطفال في تعليم الارقام والحروف بطريقه شيقة وجذابة بالاضافة الى تنمية السلوكيات التعاونيه والأخلاقية التي تساهم في تربية الأطفال لهذا السبب حظيت القناة بثقة كبيرة من قبل أولياء الأمور.

تردد قناة كراميش

يبحث العديد من أولياء الأمور عن التردد الخاص بقناة كراميش للاطفال حتي يتمكنوا من توفيرها وإتاحتها لأطفالهم من أجل تعليمهم و اكسابهم العديد من المهارات المفيدة فيمكن ضبط قناة كراميش على العرب  سات من خلال الترددات التالية:

  • التردد: 11430.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 4/3.
  • الاستقطاب: عمودي.

كيفية استقبال قناة كراميش على جهاز الاستقبال

يمكن القيام بضبط قناة كراميش للأطفال من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة والسهلة وهي كالاتي:

  • اولا نقوم بالضغط على زر القائمه على ريموت جهاز الاستقبال ثم ستظهر قائمه الاعدادات على الشاشة ونقوم باختيار التثبيت او التركيب.
  • نقوم باختيار التثبيت اليدوي او البحث اليدوي ونحدد القمر الصناعي المناسب الذي يمكن تثبيت القناه عليه سواء كان نايل سات او عرب سات.
  • نقوم بإدخال التردد الخاص بالقناة وفقا للقمر الصناعي وباقي المعلومات الأخرى المطلوبة.
  • النقر على بحث او تنزيل ثم حفظ الاعدادات.
  • يمكننا الانتظار قليلا حتى تكتمل عملية البحث عن القنوات وبعد الانتهاء سوف يتم ظهور قناه كراميش من ضمن قائمه القنوات المتوفرة على التلفاز الخاص بك.
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معلومات الكاتب
اسماء محمد

كاتبة مقالات وأخبار حصرية
أعشق التدوين

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