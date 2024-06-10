“أغاني ومرح ” عبر تردد قناة كراميش الجديد 2024

نالت قناة كراميش شهرة واسعة في الفترة الأخيرة بين الأطفال وذلك لما تقدمه من محتوى ترفيهي يحبه كافة الأطفال وتعليمي هادف في نفس الوقت حيث تركز القناة على البرامج التي تساعد الأطفال في تعليم الارقام والحروف بطريقه شيقة وجذابة بالاضافة الى تنمية السلوكيات التعاونيه والأخلاقية التي تساهم في تربية الأطفال لهذا السبب حظيت القناة بثقة كبيرة من قبل أولياء الأمور.

تردد قناة كراميش

يبحث العديد من أولياء الأمور عن التردد الخاص بقناة كراميش للاطفال حتي يتمكنوا من توفيرها وإتاحتها لأطفالهم من أجل تعليمهم و اكسابهم العديد من المهارات المفيدة فيمكن ضبط قناة كراميش على العرب سات من خلال الترددات التالية:

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الاستقطاب: عمودي.

كيفية استقبال قناة كراميش على جهاز الاستقبال

يمكن القيام بضبط قناة كراميش للأطفال من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة والسهلة وهي كالاتي: