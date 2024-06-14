هيبقى ظابط طيار|…شروط المدرسة الثانوية الجوية 2024 بعد الإعدادية+شروط التقديم

شروط المدرسة الثانوية الجوية يبحث عنها جميع الطلاب وأولياء الأمور الذين يرغبون في الالتحاق بالمدرسة بعد الانتهاء من المرحلة الإعدادية، حيث تعد من أهم المدارس التي تعد بديلة للمدارس الثانوية العامة، ولكن توجد مجموعة من الشروط التي يلزم توفرها والمحددة من قبل المدرسة، وسوف نتعرف على شروط الالتحاق بالمدرسة وأهم المستندات المطلوبة من أجل الالتحاق بالمدرسة الجوية في التالي.

شروط المدرسة الثانوية الجوية

توجد مجموعة من الشروط التي يلزم توفرها من أجل الموافقة على الالتحاق بالمدرسة الثانوية الجوية، وأهم تلك الشروط كما التالي:

ضرورة أن يكون الطالب مصري الجنسية.

أن يتراوح عمر الطالب المتقدم ما بين 14 إلى 17 عام، وذلك حتى أكتوبر 2024.

ألا يقل طول الطالب عن 165 سم.

أن يتوافق الوزن مع الطول.

أن يتمتع الطالب باللياقة البدنية.

أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية.

لا يجوز أن يتقدم الطالب بطلب الالتحاق بالمدرسة الجوية إذا كان غير مقيم في المحافظة التابع لها المدرسة.

ألا يكون الطالب متزوج عند تسجيل الطلب.

تقديم كافة المستندات المطلوبة.

اجتياز المقابلة الشخصية الفحص الطبي.

ألا يكون قد صدر بحق الطالب عقوبات أو مخالفات قانونية.

المستندات المطلوبة للتسجيل في المدرسة الثانوية الجوية

توجد مجموعة من المستندات التي يلزم تقديمها عند التسجيل في المدرسة الثانوية الجوية، وأبرز تلك المستندات كما التالي: