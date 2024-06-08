يارب بالنجاح…. نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 عبر موقع نتائجنا

آلاف الطلاب يترقبون بفارغ الصبر نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 في العراق التي انتهت في بداية شهر يونيو الحالي، بعد فترة امتدت لعدة أيام وقد شهدت هذه الامتحانات جهودا مشتركة من وزارة التربية العراقية وكافة الجهات المعنية التي عملت على توفير جميع الوسائل والإمكانيات الضرورية لراحة الطلاب وتهيئة جو مناسب لهم خلال فترة الاختبارات.

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024

وقت قليل يفصلنا عن اللحظة المهمة لاعتماد النتائج ونشرها على رابط نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية للحصول على النتيجة اتبع الخطوات التالية:

زر الموقع الإلكتروني نتائجنا. اختر المحافظة التي تنتمي إليها كطالب. اضغط على كلمة تنزيل. ستبدأ النتائج في التحميل على جهازك. فك ضغط الملف ثم ابحث عن اسمك ضمن قائمة الطلاب. يمكنك أيضا الدخول إلى موقع وزارة التربية نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 وكتابة الرقم المرئي. بعد ذلك انقر على خبر النتيجة. قم بتنزيل النتيجة بصيغة PDF.

باتت هذه الخطوات متاحة وسهلة الوصول، مما يتيح للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج بسرعة ويسر وتقديم الدعم اللازم لهم للمتابعة واتخاذ الخطوات اللازمة بناءا على النتائج المحققة.

موعد الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط

بعد انتهاء الامتحانات في الثالث من يونيو باشرت مراكز التصحيح العمل على فحص الدفاتر الامتحانية على الفور بهدف الإسراع في إعداد النتائج والإعلان عنها في أقرب وقت ممكن دون تأخير، يأمل الطلاب وأولياء أمورهم في الحصول على النتائج في أقرب وقت ممكن، حيث ينتظرون هذه النتائج لمعرفة أداء أبنائهم وتقييم تحصيلهم الدراسي في هذه المرحلة الهامة من مسيرتهم التعليمية.