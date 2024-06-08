كيفية التسجيل في سكنات عدل 3 2024 الجزائر وشروط التقديم

في ظل اهتمام الكثير من المواطنين الجزائريين بالحصول على سكن ملائم، ينتظر العديد منهم فتح باب التسجيل في سكنات عدل 3 للاكتتاب. توقع الكثيرون أن يتم فتح باب التقديم في شهر مايو الماضي، ولكن حتى الآن لم يتم فتحه. ومع ذلك، هناك أنباء تشير إلى وجود مشاريع مثل 2000 مسكن مقطع و2000 مسكن مفتاح، مما يعزز آمال المواطنين في قرب فتح الموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة وبدء التسجيل فيه.

كيفية التسجيل في سكنات عدل 3 2024

لتسجيل في سكنات عدل 3 2024، يجب اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة.

أولاً، يجب الدخول إلى موقع وكالة عدل ثم سحب استمارة التسجيل وملء البيانات المطلوبة بدقة وعناية.

بعد ذلك، يتم إرفاق جميع الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة رقمياً على المنصة.

من المتوقع أن يكون موعد طرح الاكتتاب في سكنات عدل 3 في يوم 8 يونيو القادم كحد أقصى، بينما سيتم غربلة القوائم في 4 يوليو 2024.

شروط التسجيل في عدل 3

تشمل شروط التسجيل في سكنات عدل 3 عدة معايير يجب توفرها في المتقدم