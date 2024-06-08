“شفرة إعادة صحة اللاعب بشكل كامل HEALTH” أحدث شفرات جاتا سان أندرياس GTA ANDREAS 2024.. خليك أحسن من الكل!!

يهتم عدد كبير من مستخدمي لعبة جاتا سان أندرياس بالبحث عن شفرات جاتا الجديدة التي تمت إضافتها في التحديث الأخير إلى اللعبة، والتي تفيد اللاعبين وتعطيهم المزيد من المزايا والإمكانيات في أثناء اللعب، والتي لا تكون موجودة إلا من خلال الشفرات لتعطي للاعب المزيد من الاستمتاع والإثارة في اللعبة، وفي هذا المقال سوف نعرض أفضل الشفرات الموجودة في جاتا سان أندرياس.

أحدث شفرات جاتا سان أندرياس GTA ANDREAS 2024

يوجد مجموعة من الشفرات التي تمت إضافتها مؤخراً إلى اللعبة، والتي لاقت إقبال كبير من المستخدمين، ويعد من أبرز ما تم استخدامه من الشفرات وفضلها الكثير من اللاعبين هو ما يلي:

شفرة الرقص وهي BOOGIE.

شفرة زيادة مستوى اللاعب وهي POLICE_INCREASE.

شفرة نقص مستوى اللاعب وهي POLICE_DECREA.

شفرة تدمير السيارة وهي CAR_DESTROy.

شفرة تعبئة ذخيرة لجميع الأسلحة AMMO_ALL.

شفرة تفجير السيارات EXPLODE_CARS.

شفرة قتل جميع المشاة القريبين KILL_ALL_NEARBY_PEDS.

شفرة الجري بأقصى سرعة وهي RUN_FAST.

شفرة إعادة صحة اللاعب بشكل كامل HEALTH.

شفرة السيارة العشوائية GIVE_RANDOM_CAR.

شفرة زيادة كمية الذخيرة FULLCLIP.

شفرة زيادة قوة الشاحنة AMOMHRER.

مزايا استخدام شفرات جاتا سان أندرياس

يمكن لمستخدم لعبة جاتا التمتع بعدد كبير من المزايا من خلال الشفرات الجديدة، والتي هي الآتية: