نسب النجاح فووووق … استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس الدور الأول 2024 من هنا

استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس من أهم ما يهتم به جميع طلاب المدارس الأزهرية الآن، حيث يعتمد جميع الطلاب الآن قيام الوزارة بالإعلان عن النتيجة خلال الفترة المقبلة، حيث يذكر أنه تم الانتهاء من الاختبارات خلال الأيام الماضية ويتظ الآن تصحيح النتيجة في جميع المحافظات المصرية، وسوف نعرض موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية وكيفية الاستعلام عن النتيجة في التالي.

استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس

يستطيع جميع طلاب المرحلة الإعدادية الأزهرية الاستعلام عن النتيجة عبر الموقع الإلكتروني، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية الرسمية.

الضغط على أيقونة خدمات الأزهر.

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية.

اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

تحديد المدرسة.

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

النقر على خانة الاستعلام.

سوف يتم عرض النتيجة الخاصة بالطالب في نافذة خاصة يمكن الضغط على أيقونة طباعة من أجل الاحتفاظ بها.

موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

أعلنت قطاع المعاهد الأزهرية أنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الأيام المقبلة، حيث يتم الآن تصحيح أوراق الإجابات الخاصة بالطلاب وبمجرد الانتهاء من التصحيح ومراجعة والدرجات سوف يتم رفعها على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة والإعلان عنها، وقد أوضحت الجهات المختصة أنه لم ترد أي شكوى من الاختبارات من الطلاب، ويذكر عن مجموع الترم الثاني هو 245 دجة تم توزيعها على جميع المواد، حيث تم تحديد 100 درجة لمادة أصول الدين، و100 درجة لمادة اللغة العربية.