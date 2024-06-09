تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي المجاني .. اضبط جهازك الآن

تعتبر قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي من أهم وأشهر القنوات المعروفة في الإمارات والتي تم إطلاقها لأول مرة في عام 1997، و التي تعمل على بث محتوى مختلف ومتميز، حيث تحرص القناة على بث كل ما هو جديد ومتعلق بأمور الطبيعة والحيوانات البرية في مختلف البيئات، لذلك يتساءل العديد من الأفراد والمتابعين المحبين لأحداث الطبيعة الفريدة من نوعها حول تردد قناة ناشونال جيوغرافيك، حيث قامت القناة بتغيير التردد وذلك بهدف تحديث المحتوى الخاص بها.

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك

يوجد العديد من الترددات لقناة ناشونال جيوغرافيك علي الكثير من الأقمار الصناعية والتي منها النايل سات او القمر الصناعي عرب سات حيث جاء تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك علي نايل سات 2024 كالآتي:

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12226.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: (SD).

تردد أخر القمر الصناعي نايل سات

الجودة: (SD). التردد: 11411.

الاستقطاب: افقي.

الترميز: 30000.

التصويب: ⅚.

الجودة: (HD).

القمر الصناعي ياه سات

التردد: 11938.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصويب: ⅚.

الجودة: (SD).

الخطوات المتبعة لاستقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك

يتسائل العديد من متابعي كل ما يخص الطبيعة البرية و الحيوانات عن كيفية استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك حتى يستمتعوا بكل ما يتم عرضه على القناة من برامج متعددة ومتنوعة والتي تتميز بمحتواها الفريد ويمكن استقبال القناة من خلال الآتي: