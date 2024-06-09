طريقة عمل السينابون بالجوز والقرفة في المنزل في 60 ثانية بطريقة الفنادق

يعد السينابون بالجوز والقرفة واحد من أشهى المعجنات على الاطلاق، حيث تتمتع تلك الوصفة بمذاق شهي ونكهة محببة وقوام هش وحشوة لذيذة تناسب وجبه الفطور أو العشاء أو يتم تحضيرها سناك بين الوجبات أو في اللانش بوكس للأطفال.

مقادير عمل السينابون بالجوز والقرفة في المنزل

يمكن تحضير وصفة السينابون الهش اللذيذ المعزز بنكهة القرفة والجوز من خلال استخدام مقادير بسيطة للغاية، تتمثل في:

ربع كوب دقيق.

ملعقة سكر بني.

رشة ملح.

رشة قرفة.

نصف ملعقة زبدة.

ربع كوب لبن.

ربع ملعقة بيكنج.

ملعقة كبيرة جوز الهند مبشور ناعم.

تحضير الحشو

نصف ملعقة قرفة.

ملعقة سكر.

نصف ملعقة زبدة.

الصوص

ملعقة سكر بودر.

نصف ملعقة لبن.

طريقة عمل السينابون بالجوز والقرفة في المنزل

فيما يلي نوضح جميع أسرار تحضير وصفة السينابون الشهي في المنزل بأسرع الخطوات وبمذاق وجودة عالية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: