مفاجأة سارة بمناسبة عيد الأضحى.. خطوات الاستعلام عن سلم رواتب الموظفين في العراق 2024 بعد الزيادة

خطوات الاستعلام عن سلم رواتب الموظفين في العراق، أصدرت وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين للشهر الماضي، مع الزيادة الجديدة المقررة لمساعدة المواطنين على مواجهة غلاء المعيشة، وأشارت الوزارة إلى أن هذه الزيادة ستكون متغيرة، حيث سيتم حسابها بناءً على مجموعة من المعايير التي وضعتها الجهات المعنية، كما أكدت الوزارة أنه سيتم صرف الرواتب بعد عيد الأضحى المبارك دون أي تغيير في المواعيد المحددة.

خطوات الاستعلام عن سلم رواتب الموظفين في العراق

إليكم خطوات الاستعلام عن سلم رواتب الموظفين في العراق:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.

الضغط على “تسجيل الدخول”.

إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية بشكل صحيح.

الضغط على “تسجيل الدخول”.

اختيار خيار “الاستعلام عن الرواتب” من بين الخدمات المتاحة.

إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

الضغط على “بحث” لعرض جميع المعلومات المتعلقة بالراتب بعد التحديث.

سلم رواتب الموظفين في العراق 2024 بعد الزيادة

بلغت الزيادة لبعض الموظفين في الدرجة العاشرة 200٪، بينما في الدرجة الأولى وصلت إلى 150٪، بالإضافة إلى ذلك، تقدم زيادة بنسبة 50٪ لمدة شهرين متتاليين قبل تفعيل الزيادة الكاملة، وفيما يلي رواتب الموظفين بحسب الدرجة الوظيفية بعد الزيادة: